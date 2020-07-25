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السبت 25 تموز 2020 ساعة 19:10

حركة الأمة تستنكر اعتراض الطائرة الإيرانية

حركة الأمة تستنكر اعتراض الطائرة الإيرانية
استنكرت "حركة الأمة"، في بيان اليوم، الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية، واعتبرته "حدثا استفزازيا يرفع منسوب التوتر، ويدفع المنطقة نحو تصعيد خطير لمناخ المواجهة منذ اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس". وحيت "بطولة طاقم الطائرة وتمكنه من التحكم بمسارها الذي جعلها تهبط في مطار بيروت بسلام".

ورأت أن "واشنطن وحلفاءها بتصعيدهم، يجعلون محور المقاومة يستعد للرد على هذه العدوانية بما يناسبها ويجعلها تندم على عداونيتها".

وسألت "أصحاب شعارات الحياد والسيادة وفلول 14 آذار: لماذا بلعوا ألسنتهم أمام هذه العدوانية الأميركية التي هددت حياة أكثر من مئة لبناني؟"، مشددة على أن "زمن الاعتداءات من غير أن ينال أصحابها ما يستحقون من قصاص على إجرامهم، قد ولى".
رقم : 876526
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