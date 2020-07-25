ويعتبر فن رسم الصور على الشاحنات والحافلات من الفنون الشعبية المحبوبة لدى الباكستانيين.ويزور الألاف من السياح سنويا باكستان و يقومون بزيارة أماكن خاصة لرسم الصور على الشاحنات والحافلات.