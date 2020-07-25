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السبت 25 تموز 2020 ساعة 19:28

الحرس الثوري: عمليات ايصال الماء لمنطقة غيزانية متواصلة

الحرس الثوري: عمليات ايصال الماء لمنطقة غيزانية متواصلة
واشار العميد حسن شاهواربور للصحفيين اليوم السبت ، إلى أحدث الإجراءات لايصال المياء الى قرى غيزانية وقال ان قطاع المياه هو واحدة من اكثر القطاعات تواجه تحديات وإن منطقة غيزانية ونظرا الى مساحتها تعد واحدة من المناطق تواجه منذ اشهر مشكلة مياه الشرب.

وأضاف ان الفرق الجهادية تقوم منذ اشهر بتزويد سكان هذه المنطقة بالمياه عن طريق الصهاريج ، لكن تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة أمر ضروري حيث تم في المرحلة الأولى مد انابيب المياه من قبل شركة المياه والصرف الصحي نحو 24 كيلومترًا إلى قرية صفيرة .

وافاد العميد شاهواربور ان المرحلة الثانية من مشروع إمداد المياه لمنطقة غيزانية مخطط لها ويجري تنفيذها من قبل شركة المياه والصرف الصحي في خوزستان ، ولكن المرحلة الثالثة ، وهي إمداد المياه إلى المناطق الجنوبية الغربية من منطقة غيزانية ، تم

وقال انه من المؤمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع في أقصر وقت وحل مشكلة المياه في هذه المنطقة بعد فترة طويلة.

وقال العميد شاهواربور  إن الحرس الثوري والتعبئة الشعبية (البسيج) ومن خلال توظيف  قدرات الفرق الجهادية الموجودة في هذه المنطقة ستواصل تقديم الخدمات حتى اليوم الأخير لحل مشكلة المياه فيها.
رقم : 876532
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