مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في الضفة الغربية

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب الفلسطينيين ما تسبب بإغلاق عدد من المحال التجارية ومغادرة الفلسطينيين الأسواق.



وميدان باب الزاوية؛ يقع في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، حيث يحتضن على جنباته مجموعة من المدارس الأساسية التاريخية، وكذلك سوق المدينة المنورة التجاري، إضافة إلى كتلة ممتدة من المباني التاريخية القديمة.



وتحول ميدان باب الزاوية إلى ساحة حرب ومواجهات متكررة، كونه على خطوط التماس مع المواقع العسكرية لجيش الاحتلال وتجمعات المستوطنين.



ويحيط بالميدان العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980، وقتل فيها ستة مستوطنين.



ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.