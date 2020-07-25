زاخاروفا:واشنطن تزيد من صعوبة الأوضاع الدولية

وأكدت أن تصريحات بومبيو ضمت "فظاظة أصبحت عادية بالنسبة للخطاب السياسي الخارجي الأمريكي حول جمهورية الصين الشعبية وإدارتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، مشددة على أن "التوتر الذي تفتعله واشنطن في علاقاتها مع بكين لا يضر ​الولايات المتحدة​ والصين فحسب وإنما يزيد بشكل كبير من صعوبة الأوضاع الدولية بصورة عامة".



وأكدت أن الولايات المتحدة ستفشل في دق الإسفين بين روسيا والصين، مشددة على أن العلاقات بين الطرفين تتميز بشراكة خاصة.



وأشارت إلى أن الخارجية الروسية تعتبر تصريحات بومبيو حول احتمال جر موسكو في الحملة الأمريكية المعادية للصين محاولة ساذجة لتعقيد الشراكة الروسية الصينية ودق الإسفين في العلاقات الودية بين روسيا والصين.



وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على عزم بلادها مواصلة تعزيز التعاون مع الصين باعتباره من أهم عوامل إرساء الاستقرار للأوضاع في العالم.



