العراق.. دعوات لتعطيل الدوام الرسمي لسبب بالغ الخطورة

وقال عليوي، ان الحكومة العراقية، مطالبة بتعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين مئوية، وتقليل الحركة قبل العيد لمنع حدوث قفزة بعدد الاصابات بفيروس كورونا.



وبين ان هذا القرار يجب اتخاذه بشكل سريع، بهدف اعادة الحياة الى طبيعتها بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، وحتى يكون هناك نوع من السيطرة على الموقف الوبائي، الذي مازال يشهد ارتفاعا كبيراً وخطيراً للغاية بالإصابات والوفيات.



وكانت هيئة الانواء الجوية توقعت تسجيل معدل درجات حرارة يتراوح ما بين 47 و 52 درجة مئوية هذا الاسبوع في عموم مناطق العراق.



أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت (25 تموز 2020)، تسجيل 72 حالة وفاة و2863 اصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة اصابات بالفيروس منذ دخول الوباء بعد 2842 اصابة سجلت في 10 تموز الجاري.



وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إنه تم فحص (15788) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (895187).



ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 73317 (نسبة الشفاء 68.2 %)، مجموع الأصابات: 107573، الراقدين الكلي: 29972، الراقدين في العناية المركزة: 449، مجموع الوفيات: 4284.