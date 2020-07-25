أزمة جديدة تلقى بظلالها على علاقات الصين بأمريكا

ازمة جديدة تضاف الى قائمة العلاقات الصينية الاميركية المتدهورة في ظل الحرب التجارية القائمة بين الطرفين منذ 2018، لترتقي الى المستوى الدبلوماسي وحرب اغلاق القنصليات.



فبعد ان اغلقت واشنطن قنصلية للصين في مدينة هيوستن الاميركية بولاية تكساس، امرت الصين باغلاق قنصلية اميركية في مدينة تشنغدو امس، وشددت اجراءاتها الامنية حول القنصلية تمهيدا لمغادرة موظفيها الاميركيين. وتجمع عناصر امنية صينية في ملابس مدنية، خارج القنصلية وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور، تمهيدا لاخلائها .



اما على الجانب الامريكي فقد غادر الدبلوماسيون الصينيون القنصلية مع انتهاء مهلة الـ 72 ساعة لتنفيذ قرار إغلاقها.



ودخل العديد من الأشخاص من بينهم مسؤول في الخارجية الأميركية، مبنى القنصلية الصينية في هيوستن قبل أن تغادر ثلاث شاحنات صغيرة مبنى القنصلية، اثنتان منها بأرقام دبلوماسية بحسب صحيفة هيوستن كرونيكل المحلية.



واكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القنصلية الصينية العامة في هيوستون باتت مغلقة. . اغلاق سبقه اتهامات اميركية عن سرقة الصين للملكية الفكرية ووصف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو القنصلية الصينية في هيوستن بوكر الجواسيس .



بالمقابل ردت الصين بالقول إن بعض الموظفين في القنصلية الاميركية في تشنغدو يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية، وفاقم الاغلاق المتبادل للقنصليتين من تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم ما يذكر المراقبين بمجريات الحرب الباردة.