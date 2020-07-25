السعودية.. وخوف ابن سلمان من تولي كرسي العرش ؟

من ضمن تلك الاسرار التي تم الكشف عنها هي بأن المحيطين بالأمير محمد بن سلمان "متفاجئون من خوفه من إعلان حقيقة وضع والده، وبان عليه التوتر من اقتراب لحظة القرار الحاسم، ورغم دفع سعود القحطاني وتركي آل الشيخ له أن يستغل الحدث لأنه أسكت كل المعارضين في العائلة إلا أنه ترتعد فرائصه من شدة التردد وان صورة الواثق تتهاوى أمامهم ويتبين أنه جبان رعديد".



ومع اقتراب لحظة الحسم والاعلان عن توليه العرش فقد اكتشف ابن سلمان بحسب المصادر الخاصة بانه كان يحاول خلال السنوات القليلة الماضية ابتلاع لقمة اكبر من فمه، وانه قد يختنق بها الان، لذلك استشعر الخطر وبان عليه الخوف والتردد ، حتى ان فرائصه ترتعد وظهر امام المحيطين به "جبان رعديد"!!.



وقد بينت المصادر بان خوف ابن سلمان هو في الحقيقة خوف في محله، فالأمير كان في آخر قائمة الأمرا الطامحين بالوصول للعرش ، فقد تفوق ابن سلمان عليهم وقفز إلى رأس القائمة وقام بسرقة ولاية العهد من أعمامه ، بالتزامن مع تصفية كل الأصوات المعارضة له داخل العائلة المالكة السعودية .



ويضاف إلى ذلك بأن سجله الداخلي والخارجي لا يحتوي على أي انجاز ، فقد قام بفتح أبواب المملكة أمام المجون والخلاعة والافعال المنافية للأخلاق تحت شعار ما يسمى ‘‘ الانفتاح ‘‘ ، إضافة إلى قيامه بزج مئات الناشطات والناشطين والكتاب وعلما الدين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم المخالف لما يفعله ابن سلمان، علاوة على قيامه بزج السعودية في حرب عبثية على الشعب اليمني بتحريض امريكي واسرائيلي، استنزفت كامل موارد المملكة وطاقاتها.



