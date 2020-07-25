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السبت 25 تموز 2020 ساعة 21:37

تظاهرة أمام السفارة الأمريكية ببروكسل رفضاً لـ"قانون قيصر"

ورفع المشاركون بالوقفة العلم الوطني عالياً ورددوا الهتافات المنددة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضد سوريا مؤكدين أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تصيب بشكل مباشر معيشة السوريين وتؤثر في حياتهم اليومية مطالبين برفعها فوراً.

رئيس رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسبمورغ انطوان قسيس أكد أن المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أبناء الجالية السورية وبعض الأصدقاء العرب والأجانب جاءت للتعبير عن رفض العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يسمى "قانون قيصر" لأنها تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطن السوري وتشكل جريمة بحق الإنسانية والشعوب وهي شكل من أشكال قانون شريعة الغاب لذلك لابد من رفع هذه العقوبات بأشكالها المختلفة.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق عقوبات تحت عنوان "قانون قيصر" والذي يستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم الحكومة .

واعلنت عدد دول رفضها لهذا القانون ومنهم السفير الإيراني في دمشق الذي ندد بالإجراءات الاقتصادية الأحادية ضد سوريا، معتبرا أن الولايات المتحدة تحاول عبر هذه الخطوات تعويض خسائرها العسكرية وتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة في الأراضي السورية.
رقم : 876549
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