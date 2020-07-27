زيارة مفاجئة لوزير خارجية السعودية إلى الجزائر لبحث أزمة ليبيا

وسيستقبل الرئيس الجزائري، وزير الخارجية السعودي، لمناقشة عدة ملفات في المنطقة العربية يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الليبية، بحسب ما أفاد موقع "إرم نيوز" الإماراتي، نقلا عن مصادر (لم يسمها).



وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها للوزير السعودي، منذ تولي الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" مقاليد السلطة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث سبق وأن زار "بن فرحان" الجزائر في 6 فبراير/شباط الماضي.



وسبق أن زار وزير الخارجية الجزائري، "صبري بوقادوم"، السعودية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بحث مستجدات المنطقة العربية، والأزمة الليبية.