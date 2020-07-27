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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 08:42

الحشد الشعبي قصة صمود ونضال

الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
القصف استهدف مستودعات الذخيرة التابعة للشرطة الاتحادية فيما يتواجد مقاتلو الحشد الشعبي ايضا في المعسكر.
الحشد الشعبي قصة صمود ونضالحساب باسم جَــنِـدُيـةّ آلَـخٌ ـآلَ ???????? غرد: "نحنُ لم نبدأ حرباً ضدّ أحد و لكن حين يُعتدىٰ علينا سننزل إلىٰ ميدانها بكلِّ قوّتنا .."
السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظلّه
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم الخامنائية الاصيلة غرد: "اللي يفكر مجرد تفكير بنزع سلاح الشرف سلاح الحشد ننزع روحه قبل عزرائيل"
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم السيد الموسوي غرد: "ندري بيك كد الحمل ابو فدك هيبة الحشد بشاربك وامريكا عبرت جميع الخطوط"
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم أبو سعود الحبوبي غرد: "القصف الامريكي لايميز بين..جيش.او شرطة أو ح.شد.قصف الاتحادية ايام التحرير في مكحول.قصف الجيش ايام التحرير. ايضا..قصف الحشد المتكرر.قصف كما يحلو
لها وتقتل كما يحلو لها.
٩٠ شهيد في القصف الامريكي.من الجيش العراقي البطل.
لكي ترفع معنويات د١عش.بعد الهزائم."
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم Zainb Altamimi غرد: كنا ننتظر الدعم العربي والامريكي عند شدة داعش لتقديم العون والسلاح
الا انهم قدموا التكفير والموت
واليوم يدمرون سلاح الحشد
والذي هو مصدر قوة للعراقيين
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم Nameer "لن نهاب طيرانكم و لا نرجع عن قتالكم..
نحن قوم نعشق الموت في سبيل الله.. ولا نبالي في الموت هكذا تعلمنا في مدرسة ال البيت "عليهم السلام"
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم zain غرد:
وين جماعة السيادة؟
أمريكا لمن تقصف الحشد متريد بلد خالي من الميليشيات بحسب وصفها
تريد عراق ضعيف
بلا حامي وضامن وحدة من سنجار للفاو
وراح تستمر الاعتداءات على العراق وقواته الامنية ما دام هناك مرحبون بالقوات الامريكية.
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم حسين جاسب غرد: "في كل عملية عراقية مقاومة ضد الاحتلال نرى الكثير من اصوات النشاز ضد المجاهدين بحجة نريد السلام .. هاهم من تريدون السلام معهم يقصفون موقع عسكري عراقي ، هل هذه رسائل السلام .. تبا لكم من مسوخ .."
الحشد الشعبي قصة صمود ونضال
حساب باسم حسين الربيعي غرد: "عادي وشنو يعني .. احنة يومية نزف شهداء بالسواتر وبالمقرات.. يعني القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة .. بس والعباس أبو فاضل ما نسلمكم العراق"
رقم : 876771
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