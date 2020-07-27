الحشد الشعبي قصة صمود ونضال

القصف استهدف مستودعات الذخيرة التابعة للشرطة الاتحادية فيما يتواجد مقاتلو الحشد الشعبي ايضا في المعسكر.حساب باسمغرد: "نحنُ لم نبدأ حرباً ضدّ أحد و لكن حين يُعتدىٰ علينا سننزل إلىٰ ميدانها بكلِّ قوّتنا .."السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظلّهحساب باسمغرد: "اللي يفكر مجرد تفكير بنزع سلاح الشرف سلاح الحشد ننزع روحه قبل عزرائيل"حساب باسم"ندري بيك كد الحمل ابو فدك هيبة الحشد بشاربك وامريكا عبرت جميع الخطوط"حساب باسم"القصف الامريكي لايميز بين..جيش.او شرطة أو ح.شد.قصف الاتحادية ايام التحرير في مكحول.قصف الجيش ايام التحرير. ايضا..قصف الحشد المتكرر.قصف كما يحلولها وتقتل كما يحلو لها.٩٠ شهيد في القصف الامريكي.من الجيش العراقي البطل.لكي ترفع معنويات د١عش.بعد الهزائم."حساب باسمغرد: كنا ننتظر الدعم العربي والامريكي عند شدة داعش لتقديم العون والسلاحالا انهم قدموا التكفير والموتواليوم يدمرون سلاح الحشدوالذي هو مصدر قوة للعراقيينحساب باسم"لن نهاب طيرانكم و لا نرجع عن قتالكم..نحن قوم نعشق الموت في سبيل الله.. ولا نبالي في الموت هكذا تعلمنا في مدرسة ال البيت "عليهم السلام"حساب باسمغردوين جماعة السيادة؟أمريكا لمن تقصف الحشد متريد بلد خالي من الميليشيات بحسب وصفهاتريد عراق ضعيفبلا حامي وضامن وحدة من سنجار للفاووراح تستمر الاعتداءات على العراق وقواته الامنية ما دام هناك مرحبون بالقوات الامريكية.حساب باسمغرد"في كل عملية عراقية مقاومة ضد الاحتلال نرى الكثير من اصوات النشاز ضد المجاهدين بحجة نريد السلام .. هاهم من تريدون السلام معهم يقصفون موقع عسكري عراقي ، هل هذه رسائل السلام .. تبا لكم من مسوخ .."حساب باسمغرد: "عادي وشنو يعني .. احنة يومية نزف شهداء بالسواتر وبالمقرات.. يعني القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة .. بس والعباس أبو فاضل ما نسلمكم العراق"