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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 08:48

السبت الماضي.. 3 اطباء سوريون يتوفون في يوم واحد

السبت الماضي.. 3 اطباء سوريون يتوفون في يوم واحد
فقد توفي الطبيب عزمي فريد، العضو في جمعية دعم التصلب اللويحي في سوريا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد مصدر في الجمعية أن الطبيب فريد (استشاري في السكري والتغذية العلاجية) توفي بعد صراع دام عدة أيام مع مرض كورونا، في مدينة دمشق يوم السبت.

وذكرت مصادر مقربة من الطبيب فريد، أن الأخير كان يعاني من مرض السكري النمط الأول وعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والتوعية والعلمية لمن يحتاجها.

يذكر أنه توفيت السبت الدكتورة أروى بيسكي المشرفـة في قسم التعويضات الثابتـة في جامعة دمشـق، إثر إصابتها بفايروس كورونا.

كما توفي يوم السبت 18 تموز، الطبيب الجراح خلدون عزت الصيرفي أخصائي جراحة عامة في مشفى الهلال الأحمر بدمشق جراء إصابته بفيروس كورونا وهو على رأس عمله.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وصلت حتى ساعة إعداد هذا الخبر إلى 627 إصابة، شفي منهم 191، وتوفي 36 شخص.
رقم : 876774
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