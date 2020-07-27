الرعب لا زال مخيما في أوساط الاحتلال خشية انتقام حزب الله

ورافق غانتس في زيارته رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الشمالية الجنرال أمير بارعام، ورئيس هيئة الاستخبارات الجنرال تامير هايمان، ورئيس شعبة العمليات الجنرال أهرون حليوا.



وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حظر على الوزراء الادلاء بالتصريحات حول ما يجري على الحدود الشمالية.



في السياق، نشر جيش الاحتلال عدة بطاريات "قبة حديدية" المضادة للصواريخ على الحدود الشمالية تحسبًا لأي محاولة لإطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي.



ومنذ أيام تصع قوات الاحتلال عناصرها في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة بعد إعلان تنظيم حزب الله اللبناني استشهاد أحد عناصره في غارات إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.



ويتحسب الاحتلال لرد من الحزب التزاما بتعهد سابق لأمينه العام السيد حسن نصر الله بالرد على أي جريمة قتل لمقاومي الحزب وقادتهم.