واعتبر نعيم في تصريح صحفي أن هذا القرار لا يمثل غطاءً مالياً فقط، بل غطاءً سياسياً أيضا، ومن أعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، لما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، بعضها يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.



وقال نعيم "إن مثل هذه القرارات وفِي هذا التوقيت بالذات يعزز منطق العربدة وانتهاك القانون الدولي الذي ينتهجه الكيان "الإسرائيلي"، حيث يخطط لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية وممارسة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.



وأضاف "أن أميركا بهذا السلوك تضع نفسها شريكاً مباشراً في العدوان على شعبنا وحقوقه التاريخية، وهذا لا يخدم الاستقرار في المنطقة وحول العالم"، مطالباً إياها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والانحياز لصالح العدل في فلسطين التاريخية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين بالالتزام بالقانون الدولي.