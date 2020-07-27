شركة ايرانية تنتج معقما باستخدام تقنية النانو

وفي هذا السياق قالت المدير التنفيذي للشركة المعرفية المنتجة بهاره كاوياني: تعد الشركة إحدى مزودي أجهزة نانوويدرويد حيث تستخدم إمكانات نانوكولويدز لإنتاج المعقمات وفق طلبات السوق.



واضافت: شركتنا من اوائل مصنعي جهاز انتاج جزيئات النانو حيث استخدمنا هذه التقنية لانتاج المعقمات عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد وحاجة السوق واستخدمت جزيئات الفضة النانوية التي تنتجها هذه الاجهزة.



وتابعت: المعقم الجديد مناسب للاستخدام في الاماكن العامة ومحطات المترو ومراكز التسوق والطائرات بفضل فترة فاعليته الطويلة الامد.



ولفتت الى انه على عكس المعقمات الكحولية ذات الفترة القصيرة بسبب سرعة التبخير ، يبقى هذا المطهر على السطح لفترة أطول ، لذلك فهو أكثر فاعلية. من ناحية أخرى ، يعد المعقم الجديد أقل حساسية للجهاز التنفسي والصحة وأكثر ملاءمة للمجموعات الحساسة.



ونوهت كاوياني إلى إن الشركة قادرة على إنتاج ما بين طن إلى طنين من المعقمات يوميًا بفضل إعداد البنية التحتية ذات الصلة. والشركة الآن جاهزة للإنتاج بعد اكتساب التراخيص اللازمة من المؤسسات ذات الصلة كما تم استلام شهادة التكنولوجيا النانوية من اللجنة الوطنية لتطوير النانو .



ولفتت الى ان الشركة أنتجت أيضًا أجهزة لإنتاج مساحيق نانوية وإنتاج جزيئات معدنية نانوية باستخدام طريقة التفجير الكهربائي وحازت هذه التقنية على مختلف القطاعات الصناعية مثل معالجة المياه والمياه العادمة ، والصناعات الغذائية والبسترة غير الحرارية ، وصناعة الأدوية والأدوية النانوية ، وصناعات الطلاء والبوليمر ، وصناعات النفط والبتروكيماويات.