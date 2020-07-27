عجز الميزان التجاري في البحرين يسجل 1.29 مليار دولار

وأظهر تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية)، انخفاض العجز التجاري بنسبة 1.4 بالمئة قياسا على أساس سنوي.



وسجل عجز الميزان التجاري (يمثل الفرق بين الصادرات والواردات) للبحرين، 492 مليون دينار (1.31 مليار دولار) في الربع الثاني 2019.



كان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 17 بالمئة خلال الربع الأول 2020، إلى 1.16 مليار دولار، من 996.5 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 9.2 بالمئة إلى 540 مليون دينار (1.44 مليار دولار) بالربع الثاني، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 20 بالمئة إلى 143 مليون دينار (381.5 مليون دولار).



وعلى صعيد واردات البحرين السلعية، أفاد التقرير، بأنها سجلت 1.168 مليار دينار (3.11 مليارات دولار)، مقابل 1.267 مليار دينار (3.38 مليارات دولار) بالربع الثاني 2019، بنسبة انخفاض 8 بالمئة.



كان العجز التجاري للبحرين سجل تراجعا بنسبة 32 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 5.05 مليارات دولار، مقابل 7.45 مليار دولار في 2018.



والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون ، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.



وتأثرت التجارة الخارجية للبحرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وتوقف الأنشطة التجارية.