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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 08:59

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة "ماهان" عمل ارهابي

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة "ماهان" عمل ارهابي
وقال فيروزي بور ان تعرض المقاتلات الاميركية السافر لطائرة الركاب "ايرباص" التابعة لشركة "ماهان" وفي دولة اخرى، يعد عملا ارهابيا وانتهاكا صريحا لامن وقوانين الملاحة الجوية.  

واضاف: لاشك ان هذه الخطوة تعد تهديدا عسكريا وفقا لقوانين الملاحة الجوية وحرية تحليق الطائرات المدنية حيث لا ينبغي ان تشكل المنظومات العسكرية تهديدا للطائرات المدنية.

واوضح بانه ستتم متابعة هذه القضية عن طريق وزارة الطرق واعمار المدن ومنظمة الطيران المدني ولجنة الاعمار في مجلس الشورى الاسلامي لدى مراجع الملاحة الجوية المعنية عبر القنوات الحقوقية والقانونية.

وتابع النائب في مجلس الشورى قائلا: لاشك ان امن خطوط الطيران الايرانية تعد خطا احمر ونحذر منتهكي القوانين من تحركاتهم الشيطانية وليكونوا على ثقة باننا لا نغض الطرف في هذا المجال.

واعتبر العمل الارهابي الاميركي المتمثل بعملية الاغتيال الغادرة للقائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس قبل عدة اشهر واسقاط طائرة الركاب الايرانية "ايرباص" عام 1988 فوق مياه الخليج الفارسي، امثلة للاعمال الارهابية الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا السلطة القضائية الايرانية لملاحقة المسببين لهذه الاعمال الارهابية قضائيا.
رقم : 876782
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