الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 09:14

الصين تسيطر على قنصلية أميركا في تشنغدو

الصين تسيطر على قنصلية أميركا في تشنغدو
وحسب مصدر فقد فرضت الصين سيطرتها على القنصلية بعد 3 أيام من القرار بإغلاقها.

ونقلت وسائل إعلام بينها شبكة سي إن إن أن السلطات الصينية وضعت يدها على المبنى الذي تم إنزال العلم الأميركي من فوقه، فيما تجمع خارجه عدد من الأفراد راحوا يلتقطون الصور.

وكانت الصين أمرت يوم الجمعة بإغلاق القنصلية ردا على قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.

ويأتي الإغلاق المتبادل للقنصليتين ليمثل حلقة جديدة في مسلسل توتر العلاقات بين البلدين العملاقين.

وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة 5 قنصليات في مدن كانتون وشنغهاي وشينيانغ وتشنغدو ووها، وكذلك في هونغ كونغ.

وتغطي قنصلية تشنغدو التي افتتحت في 1985، جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الإلكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفا محليا.

وكانت الخارجية الصينية قالت في بيان إنها أبلغت السفارة الأميركية، بأن الصين قررت إلغاء ترخيص عمل القنصلية الأميركية العامة في تشنغدو، كما طلبت بشكل محدد وقف أي عمل ونشاط للقنصلية العامة.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة حيث اقتحمت السلطات الأمريكية، قنصلية بكين، بعد أن رفض موظفوها تسليم مفاتيحها، رغم إخلائهم المقر بأمر من واشنطن.
رقم : 876789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
25 تموز 2020
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
25 تموز 2020
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
25 تموز 2020
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
25 تموز 2020
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
24 تموز 2020
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
24 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس