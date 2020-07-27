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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 10:09

أردوغان: تركيا غيرت قواعد اللعبة في ليبيا

أردوغان: تركيا غيرت قواعد اللعبة في ليبيا
وقال أردوغان إن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا، غيّر قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم خليفة حفتر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه وبفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية، بدأت تركيا تحتل مكانتها في المحافل كافة كقوة إقليمية وعالمية.

وأردف: المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا.

وتابع قائلاً: جهاز الاستخبارات سلاح محوري في كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكبيرة، وسيبقى كذلك.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات التركي يجري فعاليات على مستوى عالمي في مجال التشفير، والأمن السيبراني، والأقمار الصناعية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أهمية جهاز الاستخبارات تزداد في فترة تحول فيها العلم واستخداماته إلى سلاح.

وتطرق كذلك للحديث عن آيا صوفيا، قائلاً إن ثمة جهات ما زالت غير قادرة على تقبّل بقاء مدينة إسطنبول بيد الشعب التركي والمسلمين، رغم مرور قرون على فتحها.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بآيا صوفيا بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر المذكور، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثات بمدينة اسطنبول، ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.
رقم : 876795
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