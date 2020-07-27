الملحق العسكري الايراني يلتقي وزير داخلية العراق

وتحدث الملحق العسكري حول مشاكل السفر في ظل ازمة كورونا وما يؤدي من تعقيدات في السفر الضروري لأتباع البلدين مطالبا اتخاذ السبل المتاحة لتسهيلات السفر والحركة التجارية في المنافذ الحدودية. مؤكدا ضرورة تعميق العلاقة بين إيران والعراق.



الغانمي أشار الى اهمية العلاقة بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية منوها الى استعدادهم لتوسيع العلاقات والاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية في المجالات التقنية والتكنولوجية لمحاربة الجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة ومكافحة الارهاب وذلك من خلال لجان تخصصية.



وقد اكد وزير الداخلية بوجود مساع في مجلس الوزراء ومن قبل رئيس الوزراء ستفضي قريبا الى افتتاح المنافذ البرية والرحلات الجوية مع رعاية البروتوكولات الصحية وتسهيل حركة المسافرين وازدياد النشاط التجاري بينهما.