وزير الصحة اللبناني يطالب باقفال البلد لمدة اسبوعين

وأشار حسن ،في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، بعد إجتماع اللجنة العلمية في الوزارة، الى أن لدينا اجتماعًا مع أحد أفراد البنك الدولي وبقي لنا 26 مليون دولار من القرض المخصص لمرضى كورونا.
وأكد حسن أن كل مصاب يعالج على نفقة وزارة الصحة العامة اذا لم يكن لديه جهة ضامنة وتتقاضى المستشفى أتعابها من الوزارة في الشهر اللاحق، معنًا أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار.
ولفت الوزير اللبناني الى أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بأن يُجرى فحص الـ PCR لمرضى السرطان على نفقة الوزارة، كما أوصينا بمنع الزيارات إلى المرضى في المستشفيات بالحدّ الأدنى"، مشدّدًا على أنه "سيتم تفعيل مركز ادارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى بيروت الحكومي ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين.
واضاف حسن: معظم المناطق اللبنانية فيها اصابات ونطلب من البلديات والمحافظين العودة الى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الان.
ارتفع عدد الاصابات و الوفيات بفيروس كورونا في لبنان منذ اسبوع بشكل غير مسبوق و وصل أمس الاحد عدد المصابين الي 168 اصابة و 4 حالات وفاة.