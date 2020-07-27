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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 12:06

وزير الصحة اللبناني يطالب باقفال البلد لمدة اسبوعين

وزير الصحة اللبناني يطالب باقفال البلد لمدة اسبوعين
وأشار​ حسن ،في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، بعد إجتماع اللجنة العلمية في الوزارة، الى أن لدينا اجتماعًا مع أحد أفراد ​البنك الدولي​ وبقي لنا 26 مليون دولار من القرض المخصص لمرضى ​كورونا​.

وأكد حسن أن كل مصاب يعالج على نفقة ​وزارة الصحة العامة​ اذا لم يكن لديه جهة ضامنة وتتقاضى المستشفى أتعابها من الوزارة في الشهر اللاحق، معنًا أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء ‏المطار.

ولفت الوزير اللبناني الى أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بأن يُجرى فحص الـ PCR لمرضى ​السرطان​ على نفقة الوزارة، كما أوصينا بمنع الزيارات إلى المرضى في ​المستشفيات​ بالحدّ الأدنى"، مشدّدًا على أنه "سيتم تفعيل مركز ادارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في ​مستشفى بيروت الحكومي​ ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين.

واضاف حسن: معظم المناطق اللبنانية فيها اصابات ونطلب من ​البلديات​ والمحافظين العودة الى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الان.

ارتفع عدد الاصابات و الوفيات بفيروس كورونا في لبنان منذ اسبوع بشكل غير مسبوق و وصل أمس الاحد عدد المصابين الي 168 اصابة و 4 حالات وفاة.
رقم : 876833
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