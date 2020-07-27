مصر تستعد لاستلام الدفعة الأولى من مقاتلات 'سو-35' الروسية

وتروج وسائل إعلام مصرية ،بناء على تعليمات عسكرية، لوصول المقاتلات الجديدة قريبا ضمن خطة تنويع مصادر تسليح الجيش المصري.



ولم تعلق واشنطن بعد على هذا التطور، رغم صدور تصريحات مسبقة عن الإدارة الأمريكية، تحذر القاهرة من إتمام الصفقة.



وقالت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، إن شراء "سو-35" قد يعرض مصر لخطر العقوبات الأمريكية.



ومن المقرر أن تحصل مصر على 24 مقاتلة من طراز "سوخوي-35" مقابل ملياري دولار، حيث دخل العقد حيز التنفيذ.



وتعد مصر ثاني دولة بعد الصين تشتري هذا النوع من المقاتلات الروسية.



وتداولت صحف روسية نشر صور لخمس مقاتلات "سو-35"، أثناء اختبارها في مصنع "كومسومولسك نا أمور"، قائلة إنها التي اشترتها مصر، بحسب "الأخبار" اللبنانية.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، حثا وزير الدفاع المصري -في رسالة مكتوبة- على التراجع عن صفقة لشراء مقاتلات روسية من طراز "سوخوي-35".



وتعد "سوخوي-35" مقاتلة من الجيل الرابع، وذات مواصفات عالية يقودها طيار واحد، وتسمح مجموعة أجهزة على متنها بتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الدقة؛ بحيث تستطيع تتبع 30 هدفا ومهاجمة 8 أهداف جوية في آن واحد.