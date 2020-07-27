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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 14:05

ايران.. 2434 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 255 ألف شخص

ايران.. 2434 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 255 ألف شخص
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2434 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 293 ألف و606 إصابات مؤكدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1436 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 255 ألف و 144 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
واضافت: ان 3819 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 212 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 15912 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و353 ألف و532 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان 12 محافظة مازالت في حالة حمراء وهي محافظات مازندران، فارس، آذربیجان شرقي، اذربيجان غربي، خراسان رضوي، البرز، خوزستان، لرستان، كلستان، کرمان، زنجان و ایلام، كما ان محافظات طهران، اصفهان، بوشهر، هرمزكان، قزوین، مرکزي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، همدان، سمنان، سیستان وبلوشستان، اردبیل، وکهكیلویة وبویر احمد في حالة الانذار.
رقم : 876874
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