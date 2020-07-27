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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 14:11

النهضة التونسية تطالب المشيشي بحكومة وحدة وطنية وتتمنى له النجاح

النهضة التونسية تطالب المشيشي بحكومة وحدة وطنية وتتمنى له النجاح
جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به لوكالة أنباء الأناضول التركية مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة في أعقاب اجتماع للمكتب استمر حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن "الحركة تتمنى النجاح للمشيشي في مهمته".

وأضاف أن الحركة تريد تشكيل "حكومة وحدة وطنية سياسية" تستجيب لتطلعات التونسيين.

وحتى الساعة 7:30 تغ، لم يصدر عن النهضة التي هي أكبر كتلة بالبرلمان، بيان رسمي يوضح موقفها من تكليف المشيشي.

والسبت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقا من الأحد، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض وتحفظ.

وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.
رقم : 876877
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