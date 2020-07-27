الامن السوري يكشف طريق الموت..عبر حمص وادلب..الى ليبيا

و قال مصدر أمني لتلفزيون الخبر إنه “بعد المتابعة والرصد، تم مداهمة احدى أوكار شبكات تهريب الأشخاص، و إلقاء القبض على المهربين، داخل منزل في قرية الجميلية على طريق تدمر”



و أضاف المصدر ” خلال المداهمة، تم توقيف 38 شخصاً من جنسيات أجنبية، بينهم أربع نساء، كانوا قادمين من لبنان إلى إدلب”



و أوضح المصدر انه ” تم نقل الأشخاص من لبنان و وضعهم في أحد المنازل في قرية الجميلية، وكان سيتم نقلهم إلى تركيا و بعدها إلى ليبيا، للقتال إلى جانب قوات السراج المدعومة من النظام التركي ”



و بين المصدر أن “الأشخاص الموقوفين، بقوا ثلاثة أيام بالقرية المذكورة، حيث كان يتم العمل على نقلهم بسيارات صغيرة وبأعداد على شكل مجموعات من 5 إلى 7 أشخاص عبر طريق تدمر إلى تحويلة حمص – مصياف ”



و أضاف المصدر “وصولا إلى مقبرة النصر شمال المدينة، حيث كان سيقوم شخص بنقلهم إلى مدينة الباب بمحافظة حلب، ثم ليتابعوا إلى إدلب وصولاً إلى وجهتم الأخيرة ليبيا ”



يذكر أن الجهات المختصة بحمص، كانت قد ألقت القبض على شبكة تهريب سلاح، و صادرت كمية كبيرة من الأسلحة و الذخائر المتنوعة، كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الارهابية في ريف ادلب الشمالي