العدو الصهيوني.. والرعب المسيطر خشية انتقام حزب الله



وفي الوقت الذي يقول فيه كيان الاحتلال إنه من الجائز جدا أن تشويش هجوم حزب الله المتوقع قد نجح، لكنه يردف قائلا: لم يتم إحباطه بشكل كامل، مما يعكس حجم الذعر الذي يشعر به الكيان خاصة وانه يقول: ينبغي الاستعداد لما هو قادم وعدم منح ناشطي حزب الله إمكانية لاستهداف الجنود بواسطة عبوة ناسفة أو نيران قناصة أو إطلاق قذيفة مضادة للمدرعات.



وأوضحت مصادر في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال أن التحدي الأكبر سيكون إبقاء الجنود بعيدًا عن الحدود خشية استهدافهم من قبل حزب الله، ومن ناحية أخرى للحفاظ على مستوى عال من الحماية للمعسكرات والمستوطنات



وكان قد تفقد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس أمس الأحد قيادة المنطقة الشمالية لقواته، في الوقت الذي نشر فيه غانتس بطاريات القبة الحديدية في المنطقة تحسبا لانتقام حزب الله.

ورافق غانتس في زيارته رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الشمالية الجنرال أمير بارعام، ورئيس هيئة الاستخبارات الجنرال تامير هايمان، ورئيس شعبة العمليات الجنرال أهرون حليوا.



يذكر أنه قد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لقاء تلفزيوني ان ما حصل في سوريا هو عدوان ادى الى استشهاد علي كامل محسن.



وأضاف الشيخ قاسم ان معادلة الردع قائمة مع "إسرائيل" وليس بوارد تعديل هذه المعادلة، لا تغيير في قواعد الاشتباك وبشأن الحادث لا جواب الآن.



وعن رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي الأخير قال الشيخ نعيم قاسم: التهديدات الاسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة وهي تأتي في إطار العنتريات، التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده. لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الاسرائيلي الذي أدى الى استشهاد علي محسن ولن نعطي إجابات محددة، وحول ما اذ سيكون هناك حرب قريبة صرح الشيخ قاسم: وردتنا رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة، مشيرا الى ان الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأميركي.



وأضاف الشيخ نعيم قاسم : محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة.



وقد نشر جيش الاحتلال عدة بطاريات "قبة حديدية" المضادة للصواريخ على الحدود الشمالية تحسبًا لأي محاولة لإطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي.



ومنذ أيام تضع قوات الاحتلال عناصرها في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة بعد إعلان حزب الله اللبناني استشهاد أحد عناصره في غارات إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.



ويتحسب الاحتلال لرد من الحزب التزاما بتعهد سابق لأمينه العام السيد حسن نصر الله بالرد على أي جريمة قتل لمقاومي الحزب وقادتهم.

