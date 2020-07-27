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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 14:29

اجراء اول صفقة بين سويسرا وايران عبر قناة تجارية إنسانية

اجراء اول صفقة بين سويسرا وايران عبر قناة تجارية إنسانية
اعلنت الحكومة السويسرية اليوم الاثنين، ان شركة سويسرية لانتاج الادوية اكملت اول صفقة في اطار قناة تجارية انسانية جديدة مع ايران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، ان أمانة الشؤون الاقتصادية للحكومة السويسرية، قالت في رسالة عبر البريد الالكتروني: نود التأكيد على أن تنفيذ تمهيدات التجارة الإنسانية
السويسرية (SHTA) ) تمضي قدما، وقد تم قبول عدد قليل من الشركات بالفعل، وستكون هناك المزيد من الشركات، يجب أن يتم ابرام المزيد من الصفقات قريبا.

ولم تذكر الحكومة السويسرية أسم شركة انتاج الادوية، وكذلك قيمة الصفقة، وأكتفت فقط بان الصفقة تشمل دواء للسرطان يستخدم لعلاج الحديد الزائد بسبب عمليات نقل الدم المتكررة للمرضى.
رقم : 876881
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