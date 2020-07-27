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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 17:18

جهانغيري: للإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية

جهانغيري: للإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية
وفي إجتماع عقده اليوم الإثنين مع كل من وزيري الخارجية، والطرق والتنمية الحضرية، ووزير الصناعة والتجارة بالوكالة، ورئيس منظمة تنمية التجارة، لمناقشة الضرورة الإستراتيجية لتعزيز المواصلات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الجوار عبر السكة الحديد، أشار جهانغيري الى بعض المخططات والسياسات المنتهجة من قبل مضمري السوء لإيران لتقويض إثنين من الموارد المهمة للغاية من ثروات البلاد وهما الطاقة والموقع اللوجستي لإيران في النقل العابر على الصعيد الدولي، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ عليه وحراسته.

وفيما أشار إلى الموقع الجغرافي الاستثنائي لإيران والدور المحوري لها في النقل العالمي، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة صياغة الخطط التنموية للبلاد، وخاصة الخطة التنموية السابعة، بطريقة تعزز الموقع اللوجستي لإيران في مجال النقل العابر، وأكد على الدور الرئيسي لوزارات الخارجية، والطرق والتنمية الحضرية، والصناعة التعدين والتجارة، ومنظمة التخطيط والميزانية في هذا الصدد.

كما دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية وزارة الخارجية إلى استخدام الدبلوماسية النشطة لجعل قضية الإرتقاء بالموقع اللوجستي للبلاد في مجال النقل العابر على جدول أعمالها الرئيسي لمنع إضعاف موقع إيران في مجال النقل العابر في ممرات النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب.
رقم : 876895
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