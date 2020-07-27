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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 17:33

حاتمي: دول قليلة قادرة على تصنيع برج المراقبة الجوية المتنقل

حاتمي: دول قليلة قادرة على تصنيع برج المراقبة الجوية المتنقل
وقال العميد حاتمي في تصريح له اليوم الاثنين خلال مراسم ازاحة الستار عن برج المراقبة الجوية المتنقل المصنع محليا، ان برج المراقبة الجوية المتنقل يعد من الحاجات التي اعلنت عنها شركة مطارات البلاد في العام الماضي وقد تمكنت شركة "صا ايران" (شركة صناعات الالكترونيات الايرانية) اعتمادا على الامكانيات المتاحة والتعاون مع شركة المطارات نفسها من تبديل الفكرة الى منتوج قيّم في غضون عام.   

واضاف، انه في دولة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه باستمرار حوادث مثل السيول والحرائق والزلازل والحوادث العسكرية، فمن المهم جدا استمرار عملانية المطارات واستخدام المطارات الموقتة، وان هذه المنظومة توفر لنا امكانية ديمومة العمليات الجوية.

وتابع وزير الدفاع، لقد تم استخدام معدات وتكنولوجيا الكترونيات واتصالات متطورة في هذه المنظومة مطابقة للمعايير الجوية الدولية  العالية جدا وتوفر الامكانية لمطاراتنا ان تكون فاعلة على الدوام في المجالين العسكري والمدني وان تقوم بانجاز عملياتها.

واوضح بان هذا البرج يعد منجزا قيّما من الناحية العلمية والتكنولوجية وهو متوفر لدى عدد محدود من دول العالم كما انه قيّم جدا من الناحية الاقتصادية لاننا نقوم بتصنيعه بثلث السعر العالمي.

واوضح بان تصنيع هذا البرج محليا يوفر للبلاد مبالغ ملحوظة من العملة الصعبة واضاف، ان تصنيع العدد الواحد من هذا البرج يوفر ما لا يقل عن 2 مليون يورو للبلاد.
رقم : 876903
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