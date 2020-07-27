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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 17:47
الادميرال خانزادي:

نعمل على تحديث مراكز التدريب والأبحاث بالبحرية الايرانية

نعمل على تحديث مراكز التدريب والأبحاث بالبحرية الايرانية
وأشار خانزادي، في تصريح أدلى به لدى تفقده مركز باقر العلوم (ع) للتدريب التخصصي في بحرية الجيش بمدينة رشت /شمال/ اليوم الاثنين، الى الاهمية الفائقة لمراكز التدريب، موضحاً: إن التعليم يعد الركن الاهم في المركز سواءً على الصعيد النوعي او الكمي.

ولفت الى السياسات العامة للسلاح في سياق رفع القدرات القتالية عبر التدريبات الحديثة، مبينا ان خطوات فاعلة اتخذت للارتقاء بتعليم الناشطين في حقل البحوث في جميع المراكز التعليمية والبحثية على المديات القصيرة والمتوسطة الامد.

وأكد الادميرال خانزادي على أهمية تحديث الامكانيات في مراكز التدريب واكتساب المهارات بالسلاح وفق التقنيات الحديثة في العالم والاولوية في إعداد الاجهزة الحديثة بهذه المراكز.


ونوه الى توفر امكانيات طيبة على صعيد التدريب والمكان في هذا المركز التدريبي وتواجد قادة واساتذة أكفاء على جميع الصعد العلمية والعسكرية والتدريبية ماوفر طاقات رفيعة في تطوير التدريبات البحرية.

وخلال زيارته للمركز تفقد قائد بحرية الجيش الايراني عددا من المنشآت والمشاريع التي يتم إنجازها حاليا في المركز ومنها بناء مجمعين ترفيهي وسكني ومدرسة ومنتزه وغيرها.
رقم : 876905
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