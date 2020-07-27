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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 17:50
عودة الهدوء الى مزارع شبعا بعد قصف مدفعي على المنطقة
وكانت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي قد أعلنت بأن إشتباكات مسلحة وقعت مع قوات الإحتلال بمنطقة جبل الروس جنوب لبنان.
وشددت القناة على أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أغلق جميع الطرقات المؤدية الى الجولان السوري المحتل.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
876907
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