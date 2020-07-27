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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 17:58
رداً على تهديد المستوطنين بإقتحام الأقصى

دعوات لمسيرات من يافا إلى المسجد الأقصى لمنع اقتحامه

دعوات لمسيرات من يافا إلى المسجد الأقصى لمنع اقتحامه
ووجّه النشطاء دعوة إلى شباب مدينة يافا والمناطق المجاورة من أصحاب الدراجات النارية، للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبيّنت الدعوات أن التجمّع سيكون في حديقة الغزازوة في يافا، والانطلاق إلى المسجد الأقصى المبارك، وتناول طعام الإفطار في باحاته.

ولفت النشطاء إلى أن هذه المسيرة تأتي ردًّا على دعوات المستوطنين الذين يتجهزون لاقتحام الأقصى في "يوم عرفة".

وكانت جماعات استيطانية دعت لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل.

وسبق أن دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في يوم عرفة، وتناول الإفطار في ساحاته والتصدي لدعوات المستوطنين باقتحامه بدعوى ما يسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم.
رقم : 876910
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