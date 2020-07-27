حماس تعلن دعمها للبنان وسوريا في المقاومة

وقالت الحركة في تصريح إعلامي مساء الاثنين: إن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة.



وأدانت الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية باستمرار.