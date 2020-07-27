الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 21:10

حكومة الوفاق تعزز قواتها غرب سرت تهميداً لإقتحامها

حكومة الوفاق تعزز قواتها غرب سرت تهميداً لإقتحامها
و نشرت قناة فبراير الخاصة المقربة من حكومة الوفاق مقطع فيديو لما قالت إنها تعزيزات عسكرية وصلت إلى غرب سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) لاستكمال ما وصفتها بعملية تحرير المدينة التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مطلع العام الجاري، وتتمركز فيها مجموعات أجنبية داعمة له تضم المرتزقة الروس وعناصر سودانية وتشادية.

ومنذ أن وصلت إلى مشارف سرت منتصف يونيو/حزيران الماضي عقب استعادتها ضواحي طرابلس الجنوبية ومدينة ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق العاصمة)، أرسلت قوات الوفاق على دفعات تعزيزات تضم مقاتلين وعتادا من بينه راجمات صواريخ متطورة، وفق ناشطين ليبيين.

وكان الناطق باسم عملية تحرير سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه قال أمس إن الأوضاع الميدانية مستقرة غرب سرت، وإنهم في انتظار التحركات السياسية لدخولها سلميا.

وأضاف دراه في تسجيل مصور، أن قوات حكومة الوفاق تنتظر الحل السياسي للدخول إلى سرت دون حرب، ملوحا باستئناف العمليات العسكرية ضد قوات حفتر في حال فشل التوصل لحل سلمي.

وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو قال إن قواته ترابط على مشارف سرت بانتظار التعليمات للبدء في عملية "دروب النصر" العسكرية، كما قال إن حكومة الوفاق هي من تحدد الخطوط الحمراء، وكان يشير بذلك إلى تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوح فيها بالتدخل عسكريا في ليبيا، معتبرا أن تقدم قوات الوفاق نحو سرت والجفر يعد خطا أحمر.
رقم : 876946
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
25 تموز 2020
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
25 تموز 2020
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
25 تموز 2020
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
25 تموز 2020
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
24 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس