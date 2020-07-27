الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 21:15

وزير الخارجية اللبناني يعلق على أحداث مزارع شبعاء

وزير الخارجية اللبناني يعلق على أحداث مزارع شبعاء
وقال حتي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على خلفية التوتر على الحدود: "نؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه".

وأضاف: "لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن 1701 بكامل مندرجاته ومتمسك بعديد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما هي وكذلك بمهامها دون أي تعديل".

جاء هذا التصريح بالتزامن مع أنباء عن وقوع اشتباك مسلح في المنطقة الحدودية حيث أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

وزعم جيش الإحتلال أن حزب الله نفذ هجوما استهدف قواته في المنطقة الحدودية.

بدوره نفى حزب الله في بيان حصول أي إشتباك او إطلاق النار من جانب قواته وما حصل هو إطلاق النار من جانب جيش الإحتلال "الخائف والقلق والمتوتر".

وقال حزب الله في بيانه إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة و كذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.
رقم : 876952
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
25 تموز 2020
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
25 تموز 2020
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
25 تموز 2020
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
25 تموز 2020
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
24 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس