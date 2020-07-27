بلجيكا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات

قالت صوفي ويلمز، رئيسة وزراء بلجيكا، في مؤتمر صحفي، إنه ابتداء من يوم الأربعاء لن يكون باستطاعة أية أسرة بلجيكية أو من يعيشون معا الالتقاء إلا بخمسة أشخاص آخرين فقط بتراجع كبير من 15 شخصا حاليا



سيتم تقليص عدد المسموح لهم بحضور المناسبات العامة إلى 100 في الأماكن المغلقة وإلى 200 في الأماكن المفتوحة.



وسيتعين على المستهلكين التسوق بأنفسهم وقالت ويلمز أيضا إنه يجب على الناس العمل من بيوتهم بقدر الإمكان.



وأضافت "بدأنا التحرك من جديد اليوم لإبقاء الوضع تحت السيطرة ولمنع إجراء عزل عام". وأضافت أن المصابين أصبحوا على ما يبدو أكثر نقلا للعدوى عما كان عليه الحال عندما فرضت بلجيكا العزل العام في منتصف مارس/ آذار.



وارتفع متوسط عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا خلال الأسبوع المنصرم إلى 279 من نحو 80 في أوائل يوليو/ تموز. وكانت مدينة أنتويرب الساحلية الشمالية أكثر المدن تضررا.