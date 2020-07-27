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الاثنين 27 تموز 2020 ساعة 21:19

من العراق نحن مع حزب الله

من العراق نحن مع حزب الله
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ #من_العراق_مع_حزب_الله، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الاسلامية اللبنانية.
وغرد أبو أسحاق الشايب: اللهم أحفظ حزب الله المقاوم الشريف وجميع المجاهدين
من العراق نحن مع حزب اللهفيما اشار حساب مدد ياعلي الى العلاقة المتينو التي تجمع حزب الله مع الحشد الشعبي...
من العراق نحن مع حزب الله
ووجه حساب لو نويت تروح تحية الى امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله
من العراق نحن مع حزب الله
فيما استشهد حساب Huda Alazawi بالاية القرآنية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم"
من العراق نحن مع حزب الله
الدكتور علي الصافي اشار في تغريدة له الى المصير المشترك الذي يجمع محور المقاومة
من العراق نحن مع حزب الله
فيما غرد @AL_NASRI_313 قائلا: "معادلة فرضها السيد نصر الله على الصهاينة ( عندما تقتلوا منّا على جنودكم أن يتحسسوا رقابهم في كل لحظة لأن الرد آتٍ لا محالة ).
من العراق نحن مع حزب الله

حساب الخال اشار الى ما قالته القناة 10 الاسرائيلية بأن السيد نصر الله نفذ ما وعد به
من العراق نحن مع حزب الله
وغرد حساب Arkan Sumer:" فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ " "اسرائيل" تستنفر وتهتز امام معادلة الردع التي يطبقها حزب الله، حزب الله يرد على استشهاد احد عناصره بقصف اسرائيلي ويشن هجوم على قوة اسرائيلية بالصواريخ الموجه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بوركت سواعدكم.
من العراق نحن مع حزب اللهفيما غرد حساب Mjtaba_94: "الوعد الصادق اذا قال فعل فالتعلم "اسرائيل" التي ترتجف اقدامها في هذه اللحظات ان من يواجههم الان خلية واحدة من حزب الله فما هو حالكم لو واجهكم المحور باكمله؟؟
من العراق نحن مع حزب الله
اما حساب الملكي غرد قائلا: نحن جاهزون لفتح كل الجبهات نقسم بولاية أمير المؤمنين محورنا على أتم الجهوزية لحرب مفتوحة لم يشهد الكيان الغاصب مثلها ابدا
من العراق نحن مع حزب الله
وتصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية السورية بعد استشهاد أحد أفراد حزب الله في العدوان الاسرائيلي قرب دمشق، الاثنين الماضي.
وإثر الحادث، دفعت تل أبيب بكتيبة من جنود المشاة إلى الحدود مع لبنان، وذلك خشية قيام حزب الله بالانتقام لعنصره الذي استشهد في الغارة الاسرائيلية .
رقم : 876954
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