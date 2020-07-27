تسجيل 27 وفاة و 1993 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

ويشير معدل الإصابات الذي تم رصده في إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي للمؤشر الذي شهد تراجعا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في السعودية يوم 24 يوليو 2378 حالة، وفي 25 يوليو 2201، وفي 26 يوليو 1968.



كما ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد ارتفعت خلال الـ24 الساعة الماضية بواقع 27 حالة وبلغت 2760 شخصا، بعد أن كان هذا المعدل عند مستوى 37 حالة في إحصائية يوم 24 يوليو، و31 في بيانات 25 يوليو، و30 في 26 يوليو.



من جهة أخرى، أعلنت الوزارة تسجيل 2613 حالة شفاء من المرض، مع وصول حصيلة المتعافين إلى 222936 شخصا.