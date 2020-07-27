الحج هذا العام يتم وفق بروتوكولات صحية

وأشار "بنتن" في تصريحات صحفية، إلى أن الخطط "تشمل توفير خدمات صحية، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة السعودية لضمان السلامة الصحية للحجاج".



وبدأ الحجاج هذا العام، الذين تم اختيارهم إلكترونيًا، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، في الوصول إلى مكة المكرمة، السبت الماضي، للإقامة في فنادق الحجر الصحي المخصصة لهم، للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا"، قبل بدء مناسك الحج، مساء الثلاثاء.



وأكد "بنتن" أن "صحة وسلامة الحجاج هي الأولوية لدى السلطات السعودية"، مؤكدًا، حسبما ورد في بيان للحكومة السعودية، أن تقليل عدد الحجاج في موسم الحج للعام الجاري، كان ضروريًا للتأكد من عدم انتشار فيروس "كورونا"، في ظل عدم توفر لقاح مضاد للفيروس.



ويقتصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين في السعودية، الذين استوفوا شروطًا مسبقة، وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي.



من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة "عبدالفتاح بن سليمان مشاط"، أن اختيار الحجاج المقيمين تم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد قائد لكل مجموعة من الحجاج لتسهيل التواصل معهم وإبلاغهم بالتطورات مباشرة.



وفيما يتعلق بإجراءات العزل، قال "مشاط"، إن الحجاج سيرتدون "أساور إلكترونية" حتى يمكن مراقبتها للتأكد من اتباعهم للإرشادات.



وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه تم اختيار الحجاج من نحو 160 جنسية مقيمة في المملكة، فيما تم تخفيض عدد الحجاج بشكل كبير لضمان التوافق مع تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار "كورونا".