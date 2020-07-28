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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 07:57

تظاهرات في العراق احتجاجا على واقع الكهرباء

تظاهرات في العراق احتجاجا على واقع الكهرباء
واقدم محتجون غاضبون من اهالي محافظة بابل ،أمس الإثنين، على قطع مجسر الثورة الحيوي وسط الحلة احتجاجا على سوء تجهيز الكهرباء وللمطالبة بتحسينها.

وشهدت محافظة بابل لليوم الثاني على التوالي تصعيدا بالاحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات بشكل عام.

من جهة أخرى افاد مصدر أمني، بقطع طرق حيوية في محافظة كربلاء من قبل القوات الامنية في المحافظة بعد تصعيد المتظاهرين بطرق احتجاجهم.

وقال المصدر إن "القوات الامنية في محافظة كربلاء اغلقت تقاطع الضريبة والشارع السريع، بسبب التصعيد وحرق الاطارات من قبل المحتجين في مجسر الضريبة".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، أمس الإثنين، بأن متظاهري الناصرية قطعوا اغلب الطرق الرابط بالاقضية الشمالية، فيما اصطدم المتظاهرون في محافظة النجف بقوات حفظ النظام، احتجاجا على تردي الكهرباء.

وقال المصدر إن "متظاهري الناصرية قطعوا الشارع الرئيسي الرابط بين الناصرية والاقضية الشمالية بالاطارات المشتعلة".

واضاف أن "المتظاهرين قطعوا ايضا الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقتي حي اريدو وأور وحرقوا الاطارات جراء تردي واقع الكهرباء في المحافظة".

من جهة اخرى افاد مصدر أمني من محافظة النجف، بانطلاق تظاهرة امام ديوان المحافظة، احتجاجا على انقطاع التيار الكهرباء في مدن النجف.

وقال المصدر إن "قوة من حفظ النظام اصدمت بالمتظاهرين المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي في النجف قرب ديوان المحافظة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية. وتدارس الاجتماع الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد ، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع إن الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ .

وأضاف ان الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم.

ووجّه الكاظمي بالاهتمام بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما وجّه بتسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، و اتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة للمواطنين.

ويرى السياسي العراقي ستار المنصوري: أن" أزمة الكهرباء سنويا ما تكرر وهذه الأزمة باتت لصيقة بالمجتمع العراقي سيما في محافظة البصرة التي تشهد ارتفاع كبير في الدرجات الحرارة، يمكن العراق ينتج مزيد من الطاقة بالتعاون مع شركة سيمنز لكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الجانب حال دون اتمام العقد مع هذه الشركة حيث ارادت أمريكا ان تفرض على الحكومة العراقية ان تتولى شركة جنرال الكتريك ملف الكهرباء وبالتالي ليس هناك مخرج من هذا النفق المظلم".
رقم : 877006
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