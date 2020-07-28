ايران .. الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح للعام الخامس على التوالي

وفي حديثه الاثنين خلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين في مجال صناعات الصلب والبتروكيمياويات في البلاد، قال الرئيس روحاني، لقد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح خلال العام الجاري وكنا قد حققنا هذا الامر خلال الاعوام الاربعة الماضية ايضا اي اننا حققنا الاكتفاء الذاتي خمسة اعوام متتالية وهو امر لا سابق له في تاريخ البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية.واضاف، من المحتمل ان نستورد كمية ما لتغطية حاجة القطاع الصناعي من القمح لكننا مكتفون ذاتيا فيما يتعلق بحاجة المواطنين وتوفير الخبز.واشار الى ارتفاع الطاقة الانتاجية في مجال المحاصيل الزراعية بنحو 33 بالمئة خلال الاعوام السبعة الماضية واضاف، ان اجمالي انتاج البلاد في هذا القطاع ارتفع من 97 مليون طن قبل 7 اعوام الى 130 مليون طن خلال العام الاخير مما جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فيه.*ايصال مياه البحر الى الجرف القاريواشار رئيس الجمهورية الى ان خطوات كبيرة قد اتخذت في مجال مشاريع المياه في البلاد، واكد ضرورة ايصال مياه البحر الى الجرف القاري، معربا عن امله بتحقيق مشروع ايصال المياه من منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان الى الجرف القاري وبالتحديد منطقة "كل كهر" التابعة لمدينة سيرجان بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد خلال الاشهر القادمة.واشار الى تدشين العديد من السدود في البلاد خلال العام الجاري، ونوه الى انه سيتم تدشين 8 سدود اخرى حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) واضاف، انه فضلا عن بناء السدود ينبغي علينا ايضا استخدام انظمة الري الحديثة في الزراعة.هذا واعتبر الرئيسروحاني الناشطين في مجال صناعات الصلب والبتروكيمياويات بانهم في الخط الامامي للجبهة الاقتصادية في البلاد، لافتا الى النمو الكبير الذي حققته هذه الصناعات خلال الاعوام الاخيرة.وفي كلمته الاثنين امام مجموعة من المنتجين والناشطين في مجال صناعات الصلب والبتروكيمياويات، اعتبرهم الرئيس روحاني بانهم في الخط الامامي للجبهة الاقتصادية والصادرات المهمة للبلاد.واشار الى ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاعي البتروكيمياويات والصلب وتضاعف انتاجهما خلال الاعوام السبعة الماضية.واعتبر صناعات الصلب والبتروكيمياويات بانها من الصناعات المتقدمة في العالم واضاف، ان منتوجاتنا يمكنها المنافسة على المستوى العالمي من ناحية الجودة وبطبيعة الحال لو لم نتمكن من المنافسة لن يكون باستطاعتنا الحصول على سوق مستديمة.واوضح بان زيادة الانتاج لم تقتصر على الصلب والبتروكيمياويات بل شملت ايضا البنزين الذي ارتفع انتاجه خلال الاعوام السبعة الاخيرة من نحو 50 مليون لتر يوميا الى اكثر من 110 ملايين لتر في الوقت الحاضر وسيرتفع اكثر حتى نهاية العام.*صناعة البتروكيمياويات جاهزة للقفزة الثالثةوصرح بانه تم توظيف 14 مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق القفزة الثانية في قطاع البتروكيمياويات واضاف، لقد قمنا لغاية الان بتوظيف 8 مليارات دولار في اطار القفزة الثالثة التي ستتحقق في العام 2025 .وقال الرئيس روحاني بانه لو تم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021)، افتتاح وتدشين جميع المشاريع الـ 17 المرسومة سيزداد انتاج البلاد من المنتوجات البتروكيمياوية بنحو 25 مليون طن.واشار رئيس الجمهورية الى الصناعات الاخرى ذات الاهمية الكبيرة في البلاد ومنها الالمنيوم والنحاس.