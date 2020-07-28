نيوزيلندا تعلق اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ

وقال بيترس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "نيوزيلندا لم تعد على ثقة بنظام العدل الجنائي في هونغ كونغ لأنها ليست مستقلة عن الصين إلى الحد الكافي".



وأضاف الوزير أن بلاده ستعيد النظر في قرارها في حال التزمت الصين بمبدأ "دولة واحدة ونظامين" في ما يتعلق بهونغ كونغ.



وكانت الصين قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تطبيق قانونها الأمني في هونغ كونغ، الذي يسمح بمحاكمة المتهمين من هونغ كونغ خارج المدينة.



واعتبر عدد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، أن هذا القرار "يقوض" الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.