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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 08:53

مسيرة في غزة لدعم موقف هنية

مسيرة في غزة لدعم موقف هنية
وأكدت الحركة خلال الوقفة، رفضها لأي "مساومات على القضية الفلسطينية، والابتزاز المالي والصفقات السياسية، وكل ما يمس الحقوق والثوابت".

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، خلال الوقفة: "اليوم تعلن حماس من جديد للقاصي والداني رفضها لكل المشاريع التي تستهدف الحقوق والثوابت الوطنية".

وتساءل: "كيف لنا أن نساوم على سلاح جبل بدماء الشهداء، وسلاحنا ليس خطا أحمر، بل سلاح المقاومة خط أسود ويسود وجه كل من يقترب منه".

وشدد على أن حركة "حماس" تتربع على مشروع المقاومة، وتعد نفسها للتحرير، ومشروعها ليس للمقايضة والابتزاز.

وقال القانوع: "لن نقدم تنازلات، ولن نساوم على ذرة تراب من أرض فلسطين، حتى لو كان الثمن مليارات الأرض وخزائن المعمورة".
رقم : 877031
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