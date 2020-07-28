تدخل أميركي سافر في الشؤون الليبية

وأفادت وسائل الاعلام هذه أن السفارة الأمريكية في ليبيا شددت على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية.



ومع انه لم يرد نفي او تأييد من قبل واشنطن على ما تناقلته وسائل الاعلام هذه، غير أن مثل هذه البيانات والمواقف لا تخرج عن الاطار العام للسياسة الاميركية التي تتدخل في شؤون دول العالم، وخاصة الدول العربية والاسلامية.



وبحسب المراقبين، بغض النظر عن أن مثل هذه الدعوات يخدم الحكومة في ليبيا أو لا يخدمها فان القرار الأول والأخير يعود بالدرجة الى طرابلس وليس من حق واشنطن أو غيرها التدخل في لاشؤون الداخلية لهذا البلد.