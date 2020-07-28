انفجاران في قاعدة سبايكر بالعراق

وقالت الخلية انه "في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز 2020، حدث انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".



واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، ولاتوجد خسائر بالاشخاص".



وفي وقت سابق كشف مصدر امني، عن طبيعة الانفجارات التي حدثت ضمن قاعدة سبايكر.



وقال المصدر ، ان "طبيعة الانفجارات التي حدثت ضمن قاعدة سبايكر تضمنت انفجار كدس عتاد على شكل صناديق ومحاطة بكتل كونكريتية ما ادى الى اندلاع النيران"، مبينا انه "تمت السيطرة على الحادث بـ ٤ فرق اطفاء".



واضاف ان "الحادث لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية".