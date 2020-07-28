قرى شمال سوريا تشهد حركة نزوح جراء حالة الاقتتال والتناحر

وذكرت مصادر رسمية "أن عدداً من أهالي القرى التابعة لناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي شمال غرب الحسكة نزحوا من قراهم ومنازلهم باتجاه القرى الآمنة حيث تنتشر وحدات الجيش العربي السوري وذلك جراء الاعتداءات المتكررة لمرتزقة الاحتلال التركي والوضع الأمني المتردي الذي فرضه وجود قوات الاحتلال والصراع المستمر فيما بين مرتزقته".



ولفتت إلى أن "حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تتلازم مع وجود قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وحالة التناحر والاقتتال المتواصل فيما بين هؤلاء المرتزقة والتفجيرات الناجمة عن هذا الاقتتال والتي أتت على أرواح الكثير من المدنيين والأطفال في مدينة رأس العين وريفها مشيرة إلى أن ما يحصل عبارة عن تصفية حسابات فيما بين فصائل المرتزقة".



وكان استشهد أول أمس 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة موالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي.