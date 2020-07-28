الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 09:34

قرى شمال سوريا تشهد حركة نزوح جراء حالة الاقتتال والتناحر

قرى شمال سوريا تشهد حركة نزوح جراء حالة الاقتتال والتناحر
وذكرت مصادر رسمية "أن عدداً من أهالي القرى التابعة لناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي شمال غرب الحسكة نزحوا من قراهم ومنازلهم باتجاه القرى الآمنة حيث تنتشر وحدات الجيش العربي السوري وذلك جراء الاعتداءات المتكررة لمرتزقة الاحتلال التركي والوضع الأمني المتردي الذي فرضه وجود قوات الاحتلال والصراع المستمر فيما بين مرتزقته".

ولفتت إلى أن "حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تتلازم مع وجود قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وحالة التناحر والاقتتال المتواصل فيما بين هؤلاء المرتزقة والتفجيرات الناجمة عن هذا الاقتتال والتي أتت على أرواح الكثير من المدنيين والأطفال في مدينة رأس العين وريفها مشيرة إلى أن ما يحصل عبارة عن تصفية حسابات فيما بين فصائل المرتزقة".

وكان استشهد أول أمس 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة موالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي.
رقم : 877050
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس