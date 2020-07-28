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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 11:16

دياب: ‘‘إسرائيل‘‘ اعتدت على سيادة لبنان وخرقت القرار 1701

دياب: ‘‘إسرائيل‘‘ اعتدت على سيادة لبنان وخرقت القرار 1701
وقال دياب ،اليوم الثلاثاء، ​ خلال جلسة مجلس الأعلى للدفاع "العدو يعمل جاهدا لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا، لذا أدعو للحذر في الايام القادمة لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".

واوضح دياب بأن "البلد يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت سلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليس تحت السيطرة، اين الأجهزة الأمنية؟ واين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع ان نفرض الأمن بمنطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة تانية؟". وشدد على ان "ما يحصل لا يحتاج الى توافق سياسي، بل الى قرار أمني جدي وحازم".

وشدد دياب على ضرورة "ان نكون جاهزين للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 آب موعد صدور الحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وبحسب معلوماتنا فان المعنيين بهذه القضية سيتعاطون معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد في الماء العكر الذي قد يلجأ اليه البعض فمواجهة الفتنة أولوية، واكد بان "مواجهة الفتنة أولوية ويجب ان لا يكون هناك أي تساهل في الموضوع".
رقم : 877072
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