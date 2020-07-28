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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 12:00

المغرب: هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات

المغرب: هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات
واشار بوريطة ،خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الى أن اجتماعه مع المشري كان فرصة للتأكيد على أن المغرب لن يقترح حلولاً لليبيين، وإنما يتعين أن تأتي منهم، لافتاً إلى أن اتفاق الصخيرات منتوج ليبي، وبإمكان الليبيين أن يجودوا هذا المنتوج للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وشدد على أن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، مشيراً إلى أن بلاده لها قناعة دائمة أن الليبيين إذا تركوا بدون تدخلات لوجدوا الحل.

وقال بوريطة إن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا، وهما المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان الليبي المنعقد بطبرق، لهما الإمكانات للاتفاق على حل مع أخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، داعياً إلى التئام مجلس النواب حتى تكون آليات العمل صحيحة وواضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضح المشري، أن الخروج عن الاتفاق السياسي كان سبباً في الأزمة التي عرفتها ليبيا، معتبراً، بالمقابل، أنه "بعد 5 سنوات من الاتفاق ظهرت نقاط القصور، ما يستدعي منا الوقوف للنظر إلى أماكن ذلك القصور".
رقم : 877087
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