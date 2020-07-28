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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 12:04

الداخلية العراقية تكشف المسببين لأحداث ساحة التحرير

الداخلية العراقية تكشف المسببين لأحداث ساحة التحرير
وقالت الوزارة في بيان ان "اجهزتنا الامنية رصدت خلال الساعات المنصرمة وفي ضوء نتائج التحقيق الاولية في احداث ليلة الاحد - الاثنين مجموعات اجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى و عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الاجهزة الامنية التي تهدف الى حفظ امن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

واضافت "نجدد التآكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهدين لاي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن"، داعية "المتظاهرين الى التعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ اعمال اغتيال لنسبها الى القوات الامنية".

وطالبت الوزارة "الشباب الواعي بان ينظر بعين المسؤولية الى المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد اليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".

وكان اثنين من المتظاهرين توفيا صباح أمس الاثنين متأثرين بجروحهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات الامن في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وأوضحت المصادر الطبية إن المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته.

وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة الأحد احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية الأسبوع الحالي في العراق، كما عمت التظاهرات مناطق في محافظات واسط وبابل وكربلاء والنجف احتجاجا على تردي الكهرباء.

وتعد هذه التظاهرات تقليداً صيفياً سنوياً في العراق، خصوصاً مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من إيجاد حل جذري له.

وكانت مصادر أمنية في بغداد أعلنت الاحد، وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير وسط العاصمة العراقية، جراء قيام قوات حكومية تابعة لجهاز مكافحة الشغب بفض اعتصامات واحتجاجات.
رقم : 877088
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