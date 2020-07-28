رئيس الوزراء العراقي يتصل بولي العهد السعودي

وأضافت المصادر إن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً ،مساء أمس الاثنين، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.



ووفقاً للمصادر، فإن الكاظمي اطمأن خلال الاتصال على صحة الملك السعودي، فيما أكد ابن سلمان "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".



وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الخميس الماضي، أن الملك السعودي أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة ب‍مستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح، وأضاف أن "الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".